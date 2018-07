Inhalt Seite 1 — Anschlag am Berliner Hauptbahnhof verhindert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Erst ein Brandanschlag auf eine Bahnstrecke, dann im Berliner Hauptbahnhof mehrere gerade noch rechtzeitig entschärfte Brandsätze. Die Täter: womöglich Linksextreme. Unzählige Bahnreisende sind verunsichert - und müssen oft lange auf ihren Zug warten.

Mit Brandsätzen in Berlin und Brandenburg hatten die Täter am Montag den Zugverkehr rund um die Hauptstadt stark beeinträchtigt. Am Berliner Hauptbahnhof wäre es um ein Haar zu einem womöglich folgenschweren Anschlag gekommen - ein Mitarbeiter entdeckte die sieben Brandsätze, bevor sie explodieren konnten.

Auf freier Strecke nordwestlich von Berlin zündete jedoch ein Brandsatz in einem Schacht für Signalkabel und kappte so die wichtige Verbindung nach Hamburg. Tausende Reisende und Pendler werden deshalb auch am Dienstag von Verspätungen und Zugausfällen betroffen sein. In einem Bekennerschreiben protestiert eine linksextreme Gruppe im Internet gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Verletzt wurde bei den Anschlägen niemand - möglicherweise auch, weil die Bahn ihr Personal nach dem Anschlag in Brandenburg am frühen Morgen auf zusätzliche Kontrollgänge schickte. An der nördlichen Tunneleinfahrt zum Hauptbahnhof entdeckte ein Mitarbeiter hinter einem Trafo-Haus am Mittag sieben Brandsätze in einem Kabelschacht. Spezialisten machten die Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten rechtzeitig unschädlich.

Nach dpa-Informationen hätten die Sprengsätze enormen Schaden anrichten können. Möglicherweise verzögerte auch das feuchte Wetter mit anhaltendem Nieselregen die Zündung. Die Tunneleinfahrt am Hauptbahnhof liegt gut 200 Meter vom Bahnhof selbst entfernt, der nicht gesperrt wurde.

Die Täter könnten aus der linksextremen Szene kommen: Das Landeskriminalamt (LKA) Brandenburg hält das Bekennerschreiben nach einer vorläufigen Bewertung für authentisch. Nach Angaben der Bundespolizei gibt es Parallelen zwischen beiden Anschlägen.

Die antimilitaristische Gruppe mit dem Namen Hekla schreibt in ihrem Bekennerschreiben von «Sabotagehandlungen an mehreren Kabelschächten». Die Gruppe fordert demnach auch Freiheit für den inhaftierten US-Soldaten Bradley Manning, dem das US-Militär vorwirft, Interna an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben zu haben.