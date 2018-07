Berlin (dpa) - Ein Brandanschlag mutmaßlich von Linksextremisten hat den Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg sowie in Brandenburg erheblich beeinträchtigt. Pendler und andere Reisende warteten vergeblich auf ihre Züge oder kamen zu spät zu Terminen. Das LKA Brandenburg prüft ein mutmaßliches Bekennerschreiben, in dem sich eine antimilitaristische Gruppe namens Hekla zu der Tat bekennt. Am frühen Morgen waren an der Trasse nordwestlich von Berlin Kabel in Brand gesetzt worden. Die wichtige Verbindungsstrecke ist seitdem unterbrochen.

