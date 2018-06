Berlin (dpa) - Nach dem Anschlag auf die Bahnstrecke nach Hamburg sind am Montag mehrere Brandsätze an Gleisen einer Tunneleinfahrt in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs entdeckt worden. Die Bundespolizei sperrte den Tunnel am Mittag an der Fundstelle für Ermittlungen ab, wie ein Sprecher sagte.

Die Bahn leitete Fern- und Regionalzüge um. Am Morgen hatte ein Brandanschlag die Strecke Berlin - Hamburg nordwestlich von Berlin unterbrochen.

Die Tunneleinfahrt liegt wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Warum die Brandsätze nicht zündeten, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Bundespolizei ähnelt die Herangehensweise dem Anschlag auf die Strecke Berlin-Hamburg am Morgen. Dazu hatten sich Linksextreme im Internet bekannt. Die Verfasser sprachen darin von «Sabotagehandlungen an mehreren Kabelschächten». Noch sind die Ermittler nicht sicher, ob das mutmaßliche Bekennerschreiben authentisch ist.