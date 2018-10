Inhalt Seite 1 — Wirtschafts-Nobelpreis an zwei US-Forscher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stockholm (dpa) - Der Wirtschafts-Nobelpreis 2011 geht an die US-Forscher Christopher A. Sims und Thomas Sargent.

Wie die Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm mitteilte, teilen sich die beiden den mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro (zehn Mio Kronen) dotierten Preis für ihre weltweit anerkannten Analyse-Modelle zu «Ursache und Wirkung bei volkswirtschaftlichen Entwicklungen». Beide Ökonomen haben unabhängig voneinander ihre Methoden entwickelt, die von Regierungen und Notenbanken genutzt werden, um Antworten auf die Wirtschaftskrisen zu finden.

Der 1942 geborene Sims unterrichtet an der Princeton-Universität in New Jersey. Sargent ist ein Jahr jünger und arbeitet an der New Yorker Universität.

Ein Sprecher des Nobelkomitees erklärte, dank der Modelle von Sims und Sargent lasse sich das Wechselspiel etwa von Inflation, Zinsen und Arbeitslosigkeit präzise analysieren. Tore Ellingsen, schwedisches Nobelkomitee-Mitglied und National-Ökonom, sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Überall auf der Welt basieren die Prognosen von Finanzministerien und Nationalbanken auf den Methoden der beiden.» Ihren Modellen käme eine gewaltige Bedeutung zu, um etwa Ursache und Wirkung bei Krisen zu erkennen.

Sims selbst sagte der «New York Times» zufolge in einer ersten Reaktion auf die Preisverleihung, seine Forschung helfe Ländern, Antworten auf wirtschaftliche Stagnation und reduzierte Budgets - wie sie in der Finanzkrise entstanden - zu finden. Gleichwohl räumte Sims mit Blick auf die aktuelle Krise ein: «Wenn ich eine einfache Antwort hätte, würde ich sie in der ganzen Welt verbreiten.»

Auch Nobelkomitee-Mitglied Ellingsen schränkte ein, zur Frage der Kontrolle der Finanzmärkte würden sich Sims wie auch Sargent aber ziemlich zurückhalten. «Als Rezept» seien die Modelle der beiden Wissenschaftler aber trotz ihrer Bedeutung nicht zu gebrauchen.

Sims sagte am Telefon, er freue sich und sei überrascht von der Mitteilung über den Stockholmer Preis. Auf die Frage, wie er seine Hälfte der Dotierung angesichts der derzeitigen Krise auf den Finanzmärkten zu investieren gedenke, antwortete er: «Ich werde das wohl eine Weile in Cash behalten und dabei über die Verwendung nachdenken.»