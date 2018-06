Frankfurt (dpa) - Gewinnmitnahmen haben für einen leichteren Handelsstart am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax verlor in den ersten Minuten 0,46 Prozent auf 5.820,50 Punkte.

Damit kann der Leitindex nicht an seine vorangegangenen vier Gewinntage in Folge anknüpfen, in denen er sich um mehr als 14 Prozent von seinem jüngsten Tief vor genau einer Woche absetzen konnte. Der MDax mittelgroßer Werte gab am Dienstagmorgen 0,47 Prozent auf 8.637,83 Punkte ab, der Technologieindex TecDax fiel um 0,24 Prozent auf 670,45 Punkte.

Voller Spannung erwarten Anleger die Entscheidung des Parlaments in der Slowakei, die als letztes Euro-Land über die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms (EFSF) abstimmt. Es droht ein Nein und damit ein vorzeitiges Ende der Regierung und die Blockade einer schnellen Umsetzung der Erweiterung. Einige Börsianer hatten in dieser Gemengelage und auch angesichts der jüngsten Rally bereits Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt befürchtet. Auch die Vorgabe hat sich mittlerweile eingetrübt: Zwar hatte sich die Wall Street am Vorabend von der guten Laune an den europäischen Börsen hatte anstecken lassen und der Dow Jones Industrial ging nach einem Schlussspurt auf dem höchsten Stand seit Mitte August aus dem Handel. Der Future auf den weltweiten Leitindex bröckelte aber zuletzt ab und gewann nur noch 0,18 Prozent seit dem Handelsschluss auf Xetra.