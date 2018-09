Wolfsburg (dpa) - Polo, Golf, Passat und Co. stehen in der Käufergunst weit oben: Der VW-Konzern hat von seiner Kernmarke Volkswagen in den ersten drei Quartalen des Jahres 3,81 Millionen Autos verkauft - ein Plus von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das teilte das Unternehmen in Wolfsburg mit. Bereits am Montag hatte die Premiumtochter Audi einen Verkaufsrekord mit Zuwachsraten von 17 Prozent gemeldet. Damit dürften dem Konzern im Gesamtjahr neue Bestwerte ins Haus stehen.

Die Kernmarke VW erzielte weltweit Zuwächse. Im größten Einzelmarkt China stiegen die Auslieferungen seit Jahresbeginn um 11 Prozent auf 1,29 Millionen Fahrzeuge. Auch auf dem schwierigen nordamerikanischen Markt entwickelten sich die Verkäufe positiv: Bis September übergab VW dort 362 000 Autos an die Kunden, ein Plus von 22,2 Prozent. Vor allem der Jetta und der neue Passat hätten für deutliche Zuwächse gesorgt.

«Die Auslieferungen der Marke Volkswagen Pkw haben sich in den ersten neun Monaten erfreulich positiv entwickelt», erklärte Vertriebsvorstand Christian Klingler. In Europa steigerte Volkswagen seinen Absatz in den ersten neun Monaten um knapp 10 Prozent auf 1,3 Millionen Fahrzeuge. In Zentral- und Osteuropa betrug das Plus sogar 46 Prozent auf 151 300 Auslieferungen. Im Heimatmarkt Deutschland verkaufte Volkswagen Pkw 449 600 Autos, gut 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Neben VW und Audi konnten auch die Premium-Konkurrenten BMW und Daimler in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr Autos absetzen als im Vorjahr. BMW verkaufte mehr als 1,2 Millionen Fahrzeuge - das ist ein Plus von 16 Prozent und ebenfalls ein Rekordwert. Daimler mit seinen Marken Mercedes-Benz und Smart steigerte seine Verkäufe um 7,3 Prozent auf 996 855 Autos.