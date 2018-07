Frankfurt/Main (dpa) - Gewinnmitnahmen haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag ins Minus gedrückt. Vor der Abstimmung in der Slowakei über einen größeren Euro-Rettungsschirm sowie vor dem Start der US-Berichtssaison ziehen sich einige Anleger laut Händlern zurück.

Der Dax stand am Nachmittag um 0,81 Prozent tiefer bei 5800 Punkten, nachdem der deutsche Leitindex in nur einer Woche zeitweise um mehr als 14 Prozent nach oben gesprintet war. Der MDax gab am Dienstag 0,40 Prozent auf 8644 Punkte ab, der TecDax fiel um 0,45 Prozent auf 669 Punkte.

Aktienhändler Manoj Ladwa von ETX Capital sah das relativ geringe Handelsvolumen als Zeichen dafür, dass die jüngste Aufholjagd auf wackeligen Beine stehe. Das könne daran liegen, dass die Anleger den Rettungsmaßnahmen der europäischen Politik doch nicht trauten oder aber auf konkrete Ergebnisse warteten, um höhere Investitionen zu tätigen. Die Experten der Geldgeber für die Rettung Griechenlands, die «Troika», erwartet indes die nächste Kreditauszahlung in Höhe von acht Milliarden Euro Anfang November.

Metro-Papiere standen mit minus 3,75 Prozent auf 30,970 Euro am Dax-Ende. Nach dem Bekanntwerden des Abschieds von Konzernchef Eckhard Cordes stuften mehrere Analysten die Aktien von Deutschlands größtem Einzelhändler ab. Zudem erlitt Metro wegen MediaSaturn vor Gericht eine Schlappe. Zweitschlechtester Wert in dem Leitindex waren Lufthansa-Aktien mit minus 2,98 Prozent. Händler verwiesen auch hier auf einen negativen Analystenkommentar. Hinzu komme die Unsicherheit aufgrund von Untersuchungen beim Catering-Joint-Venture mit Alpha Flight und wegen des drohenden Streiks der Fluglotsen. Zudem darf es am Frankfurter Flughafen vorerst keine Nachtflüge geben.

Am deutschen Rentenmarkt verharrte die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,83 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,31 Prozent auf 129,35 Punkte. Der Bund Future gewann 0,14 Prozent auf 134,81 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3607 (Montag: 1,3593) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7349 (0,7357) Euro.