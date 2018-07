New York (dpa) - Der Name «Tweet» für eine Nachricht beim Kurzmeldungsdienst Twitter hat sich im Alltag eingebürgert. Jetzt hat sich das Unternehmen die Rechte an dem Wort gesichert. Die Firma Twittad hatte in den USA «Tweet» als Marke registriert und wurde von Twitter verklagt. Nun wurde der Streit beigelegt: Twitter bekomme die «Tweet»-Rechte und lasse die Klage fallen, sagte Twittad-Chef James Eliason dem «Wall Street Journal». Twitter hatte sich seit 2009 um die Markenrechte bemüht.

