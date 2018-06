Berlin (dpa) - EU-Kommissions-Präsident José Manuel Barroso hat alle EU-Staaten aufgefordert, sich an der Rettung Griechenlands zu beteiligen. Dies sollten sie auch dann tun, wenn sie keine Mitglieder der Euro-Zone seien, sagte Barroso der «Bild»-Zeitung. Er würde sich wünschen, dass alle Länder Unterstützung leisteten, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten dazu hätten. Es sei in ihrem eigenen Interesse. Barroso warnte, wenn der Euro wanke, bringe das alle Länder in Schwierigkeiten - auch die mit eigener Währung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.