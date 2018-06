Inhalt Seite 1 — Säbel-Ass Nicolas Limbach holt WM-Silber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Catania (dpa) - Säbel-Ass Nicolas Limbach hat mit WM-Silber die beste Antwort auf den Heidemann-Schock gegeben und bei Deutschlands Fechtern für einen mächtigen vorolympischen Schub gesorgt.

Der 25-Jährige verlor in Catania 13:15 im Finale gegen den Italiener Aldo Montano. Seit St. Petersburg 2007 (Bronze) hat Limbach damit regelmäßig WM-Einzelmedaillen gesammelt: 2009 in Antalya Gold, 2010 in Paris Silber, jetzt in Sizilien erneut Silber. Zum sechsten Mal Einzel-Weltmeisterin mit dem Florett wurde Italiens «Grande Dame» Valentina Vezzali, die in einem internen Duell Elisa Di Francisca beim 14:7 ablöste.

Der Deutsche machte es dramatisch: 3:0 und 4:1 führte er im Hexenkessel von Catania, lag beim 9:14 fast aussichtslos zurück, kam noch einmal auf 13:14 ran - dann setzte der Olympiasieger von Athen den Gold-Treffer. Limbach hatte im Halbfinale Montano-Landsmann Luigi Tarantino 15:12 geschlagen und damit sein Soll bereits erfüllt.

Limbachs Parforce-Darbietung auf den Planchen der ostsizilianischen Hafenstadt brachte schon nach dem 15:10 im Viertelfinale über den Ungarn Aron Szilagyi den verdienten Medaillenlohn - mit dem hart erkämpften Erfolg über den 13 Jahre älteren Tarantino wurde es noch besser.

Seine Dormagener Mitfechter Max Hartung (Platz 27) und Benedikt Wagner (32) sowie der Tauberbischofsheimer Björn Hübner auf Position 35 konnten dagegen nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Im Team wollen sie am Freitag die ganz große Attacke starten. Beste der vier Florett-Damen aus Tauberbischofsheim war Carolin Golubytskyi, die den 13. Rang erreichte.

Fechter-Präsident Gordon Rapp war nach dem schlimmen 126. Rang von Degen-Olympiasiegerin Britta Heidemann am Montag erleichtert über Limbachs Coup. Das Pech bei der Säbel-Setzliste war nach Limbachs Erfolg schnell vergessen. «So etwas wünscht man sich immer erst im Halbfinale», hatte er zur unglücklichen Konstellation des Zweitrunden-Duells Limbach-Hartung gesagt. Wagner verpasste einen Platz unter den Top 16 mit dem 9:15 gegen den Weißrussen Dimitri Lapkes.

Zwei Stunden vor dem Start des Säbelturniers im Palaghiaccio di Catania standen Hartung und Wagner noch in einer Toilette der WM-Zeltstadt und diskutierten über die ihrer Meinung nach unzureichenden hygienischen Bedingungen. Auf der Planche lief es dann ebenfalls nicht nach Wunsch: Das Tableau bescherte Wagner und Hübner in Runde eins ein internes Duell, das Wagner drei Tage vor seinem 21. Geburtstag mit 15:6 für sich entschied.