Catania (dpa) - Säbelfechter Nicolas Limbach aus Dormagen hat seinen zweiten WM-Titel nach 2009 verpasst. Der 25-Jährige gewann bei der WM im italienischen Catania nach dem 13:15 gegen den Italiener Aldo Montano mit Silber am ersten Entscheidungstag aber die erste deutsche Medaille.

Für das Gold-Gefecht hatte sich Limbach mit 15:12 gegen Montanos Landsmann Luigi Tarantino qualifiziert. Seit 2007 in St. Petersburg (Bronze) holte der Deutsche damit immer eine WM-Einzelmedaille: 2009 in Antalya Gold, 2010 in Paris Silber, 2011 auf Sizilien wieder Silber.