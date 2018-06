Köln (SID) - Die Super Bowl wird 2015 zum dritten Mal nach 1996 und 2008 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ausgetragen. Das haben die Vereinseigentümer der National Football League (NFL) beschlossen. Indianapolis ist im nächsten Jahr Gastgeber, 2013 wird das NFL-Endspiel in New Orleans ausgetragen. 2014 wird die Super Bowl in New York/New Jersey vergeben.