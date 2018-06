München (SID) - Bayern Münchens Superstar Franck Ribéry hat seine Muskelverhärtungen in beiden Waden auskuriert. Der Franzose kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück und steht dem deutschen Fußball-Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Hertha BSC Berlin zur Verfügung. Ribéry hatte wegen der Verletzung seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der Franzosen gegen Albanien und Bosnien-Herzegowina abgesagt.

Der Brasilianer Rafinha nahm am Dienstag wieder das Lauf- und Balltraining auf. Der Verteidiger hatte wegen Adduktorenproblemen zuletzt beim Auswärtsspiel in Hoffenheim (0:0) kurzfristig passen müssen. Möglicherweise nimmt Rafinha aber am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil.

Ende der Woche soll auch Arjen Robben nach seiner Leistenoperation wieder mit dem Lauftraining beginnen. Wann der Niederländer jedoch wieder voll einsatzfähig sein wird, ist derzeit noch offen.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes steht momentan wegen der zahlreichen Länderspiel-Abstellungen nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Neben Ribéry nahmen nur noch Diego Contento, Ivica Olic, Danijel Pranjic und Nils Petersen sowie einige Nachwuchsspieler am Dienstag am Training teil. Die Nationalspieler werden am Mittwoch wieder in München erwartet.