Inhalt Seite 1 — Rekord und Tor-Gala gegen Belgien: Nun soll Titel her Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Traumtore, Rekord und noch Luft nach oben: Nach einer perfekten EM-Qualifikation darf sich Fußball-Deutschland schon jetzt auf ein neues Sommermärchen 2012 in Polen und der Ukraine freuen.

«Zehn Spiele, zehn Siege - was will man mehr. Es ist eine tolle Leistung über 14 Monate nach einer schwierigen WM», jubelte Joachim Löw nach dem abschließenden 3:1 (2:0) der jungen deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien, das einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter eine herausragende EM-Ausscheidung setzte.

«Wir wollten den Endspurt, wir wollten mit zehn Siegen über die Ziellinie, weil man sich mit jedem Sieg einen gewissen Respekt verschafft», betonte der Bundestrainer acht Monate vor dem Turnier. Nach verhaltenem Beginn versetzten ein Doppelschlag von Mesut Özil (30. Minute) und André Schürrle (33.) sowie der sechste Qualifikationstreffer von «Tormaschine» Mario Gomez (48.) die deutschen Fans unter den 48 483 Zuschauern in EM-Vorfreude.

Marouane Fellainis (86.) Anschlusstor kam für die Gäste zu spät, Belgien musste einmal mehr die Endrunden-Hoffnungen begraben. Im Fernduell holte sich die Türkei Platz zwei in der Gruppe A und kann nun über die Playoffs noch das Ticket zur EM-Endrunde buchen.

«Ich freue mich natürlich für die», sagte der türkisch-stämmige Özil und fügte hinzu: «Es wird Zeit, dass Deutschland mal wieder Europameister wird.» Die makellose Bilanz gibt neues Selbstbewusstsein für die Titelmission. Zehn Siege in zehn Spielen auf dem Weg zu einem großen Turnier hatte zuvor noch keine deutsche Nationalmannschaft geschafft.

Auch ohne die verletzt fehlenden Stammkräfte Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Miroslav Klose unterstrich Löws gereift wirkende Boygroup mit einer souveränen Vorstellung ihre Titelambitionen. «Wir waren gefährlich nach vorn in allen Aktionen, das war der Schlüssel. Eine neu formierte Mannschaft - das macht im Moment nichts aus. Wir sind gut gerüstet», sagte Thomas Müller.

Trotzdem ist Deutschland bei der Auslosung der Vorrundengruppen Anfang Dezember in Kiew nicht im Topf der besten vier Teams. Dies sind neben den beiden Gastgebern noch Welt- und Europameister Spanien und Vizeweltmeister Niederlande, der am 15. November letzter DFB-Gegner in diesem Jahr ist. Am 11. November geht es zu einem Test in die Ukraine.