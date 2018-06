Bonn (dpa) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr auf Antrag der Behörden rund 21 000 Telefon- und Internetanschlüsse überwacht worden. Das waren rund 400 mehr als ein Jahr vorher. Das geht aus einer Statistik des Bundesamtes für Justiz hervor. In vielen Fällen nutzen Verdächtige mehrere Telefon- oder Internetanschlüsse. Die meisten Anschlüsse wurden im Zusammenhang mit Drogendelikten überwacht. Zur Aufklärung von Mord und Totschlag wurden 902 Anschlüsse unter die Lupe genommen, 371 in Hessen und 215 in Bayern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.