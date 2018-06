Inhalt Seite 1 — Blutige Unruhen in Kairo rücken Militär ins Zwielicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kairo (dpa) - Nach den blutigen Straßenkämpfen zwischen Christen und dem Militär wird in Ägypten nach den Schuldigen gesucht. Die Vereinigungen der koptischen Christen machten am Dienstag die Armeeführung für das Blutbad in Kairo mit 26 Toten verantwortlich.

Diese bestritt jedoch, die Militärpolizisten mit scharfer Munition versehen zu haben. Finanzminister Hazem al-Beblawi erklärte am Dienstag aus Enttäuschung über das diesbezügliche Versagen der Übergangsregierung seinen Rücktritt.

In der Nacht trugen die Kopten ihre Opfer der Gewalt zu Grabe. Ein machtvoller Trauerzug mit 20 000 Teilnehmern zog von der Ramses-Straße zur großen koptischen Kathedrale im Stadtteil Abbasija, wo die Totenmesse gelesen wurde. Das berichtete die Webseite almasryalyoum.com.

Bei den bisher schlimmsten gewalttätigen Zusammenstößen seit dem Sturz des autoritären Präsidenten Husni Mubarak im Februar dieses Jahres seien 22 christliche Zivilisten, 3 Soldaten und ein Polizist ums Leben gekommen, hieß es am Dienstag aus Sicherheitskreisen in Kairo. Die Armee äußerte sich offiziell nicht zur Zahl der getöteten Soldaten.

Den Ausschreitungen der Sicherheitskräfte war am Sonntagabend eine friedliche Demonstration der Kopten vorausgegangen. Die Religionsgruppe hatte dagegen protestiert, dass zehn Tage zuvor eine ihrer Kirchen in der südlichen Provinz Assuan von einem muslimischen Mob niedergebrannt worden war.

Die betroffene Kirche soll ohne Genehmigung erbaut worden sein - wobei die Christen in Ägypten selten die behördliche Erlaubnis für den Bau eines neuen Gotteshauses erhalten. Die Übergangsregierung will nun binnen zwei Wochen eine revidierte Version des Gesetzes vorlegen, das den Bau von Gotteshäusern regelt.

Die Militär-Staatsanwaltschaft nahm am Montagabend 19 Christen und zwei Muslime in Untersuchungshaft, denen sie Zerstörung öffentlichen Eigentums und Angriffe auf die Armee vorwirft. Die Anzahl der festgenommenen Christen stehe in merkwürdiger Diskrepanz zum Anteil der Christen unter den Getöteten, stellten Beobachter fest.