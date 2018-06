Gaza (dpa) - Ein Sprecher des militärischen Arms der radikal-islamischen Hamas in Gaza hat einen geplanten Gefangenenaustausch mit Israel bestätigt. Man habe sich in der Frage der Freilassung des vor fünf Jahren entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit geeinigt, sagte Abu Obaida vor Journalisten in Gaza. Der Handel solle in den kommenden Tagen umgesetzt werden. Die israelische Regierung versammelte sich am Abend zu einer Sonderdebatte und möglichen Abstimmung über den Tauschhandel.

