Nach Bahn-Anschlag Geduldsprobe für Reisende

Berlin (dpa) - In Berlin und Brandenburg sucht die Polizei nach den Brandsatz-Attacken auf die Bahn heute weiter nach Zeugen und Hinweisen. Für Tausende Pendler und Reisende zwischen der Hauptstadt und Hamburg geht die Geduldprobe weiter. Sie müssen sich darauf einstellen, dass sie auf der Fernstrecke eine Dreiviertelstunde länger unterwegs sind. Die ICE und IC-Züge werden umgeleitet. Auch im Regionalverkehr verlängert sich die Fahrtzeit. Die Bahn rechnet damit, dass die Reparatur nordwestlich von Berlin bis morgen dauert.

Bayern wegen Trojaner-Einsatzes unter Druck

Berlin (dpa) - Bayern gerät wegen des Einsatzes eines umstrittenen Staatstrojaners zur Überwachung von Internet-Telefonaten unter Druck. Aus der SPD kamen erste Rufe nach einem Rücktritt von Innenminister Joachim Herrmann, falls die Software nicht legal eingesetzt worden sein sollte. Dann habe Bayern ein großes Problem an der Backe - und zwar ein richtig großes Problem, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefelspütz, der «Mitteldeutschen Zeitung». Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte einen «Software-TÜV» für behördliche Spionageprogramme.

UN mahnen Ägypter zur Besinnung auf historischen Wandel

New York (dpa) - Nach den Straßenkämpfen zwischen Christen und Muslimen in Kairo hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Ägypter zur Besinnung auf den historischen Wandel ermahnt. Von den Behörden der Übergangsregierung forderte Ban, die Menschen- und Bürgerrechte aller Ägypter zu schützen. Die koptisch-christliche Glaubensgemeinschaft hat einen Anteil von etwa zehn Prozent an der Bevölkerung. Sie war am Sonntag bei einem friedlichen Protest von Muslimen und Soldaten angegriffen worden - 26 Menschen starben.

Abbas bereit zu Nahost-Verhandlungen