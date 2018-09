Kaiserslautern verlängert Vertrag mit Trainer Kurz

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Trainer Marco Kurz trotz der Krise in der Fußball-Bundesliga vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2013 verlängert. «Der FCK ist von der Kompetenz des Trainers überzeugt. Wir sehen die Entwicklung der Mannschaft und sehen, dass er die Mannschaft nach vorne bringt», sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Kuntz am Dienstag. Der Kontrakt gilt im Falle des Abstiegs auch für die 2. Liga. Der 41-jährige Kurz ist seit Juni 2009 Trainer in der Pfalz.

Fink bestätigt Verhandlungen - Keine Zusage an HSV

Hamburg (dpa) - Fußball-Trainer Thorsten Fink hat Verhandlungen mit dem Bundesligisten Hamburger SV bestätigt, eine Einigung aber dementiert. «Ich habe keinen Vertrag mit dem HSV abgeschlossen. Ich habe keinen Handschlag gegeben», sagte der Coach des FC Basel dem Internetportal «Sport1» (Dienstag). Am Donnerstag wollen er und sein Berater Thomas Kroth mit FC-Clubchef Bernhard Heusler «das weitere Vorgehen» beraten. «Es gibt definitiv keine Ausstiegsklausel», sagte Basels Mediensprecher Josef Zindel. Damit müsste der HSV den Ex-Profi aus seinem bis 2013 laufenden Vertrag herauskaufen.

Wieder längere Pause für Gladbacher de Camargo

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss erneut für längere Zeit auf Stürmer Igor de Camargo verzichten. Der belgische Nationalspieler hat sich einen Teilabriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Dies ergab eine Kernspinuntersuchung am Dienstag in Mönchengladbach. De Camargo stehe damit laut Club in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

Ribéry kehrt ins Bayern-Mannschaftstraining zurück