Köln (dpa) - Die Angeklagten im Kölner Kunstfälscherprozess haben über ein ausgeklügeltes internationales Finanzsystem Millionenbeträge aus den Verkäufen gefälschter Gemälde bewegt.

Einen Monat vor ihrer Festnahme hätten Wolfgang und Helene Beltracchi im Sommer 2010 ihr Millionen-Vermögen über eine panamesische Gesellschaft «beiseiteschaffen wollen». Das geht aus den am Dienstag im Kölner Landgericht verlesenen Strafakten hervor.

Als vierter und letzter Angeklagter legte Otto S.-K. ein Geständnis ab. Er habe den Verkauf zahlreicher Fälschungen abgewickelt und 20 Prozent Provision pro Bild kassiert. «Zumeist ist mir das Geld durch die Finger zerronnen», sagte er. Die Angeklagten sollen nach neuen Angaben des Gerichts 53 gefälschte Gemälde von Avantgarde-Künstlern wie Max Ernst und Max Pechstein in den internationalen Kunstmarkt geschleust haben. Allein für die 14 zur Anklage stehenden Fälschungen kassierten sie nach Erkenntnissen der Ermittler mindestens 16 Millionen Euro.

In Andorra führten die Beltracchis laut Strafakten mehrere Nummernkonten mit insgesamt rund 30 Unterkonten, auf die Beträge in verschiedenen Währungen überwiesen wurden. Außerdem hätten sie über Konten in der Schweiz und eine Vielzahl von Wertpapieren verfügt. «Zeitweise wurden täglich Wertpapiere gehandelt», zitierte der Vorsitzende Richter Wilhelm Kremer aus den Akten. Beltracchi hatte in seinem Geständnis erklärt, Millionensummen seien in teure Häuser in Südfrankreich und Freiburg geflossen.

Er habe Wolfgang Beltracchi bereits Mitte der 80er Jahre in Krefeld kennengelernt, sagte Otto S.-K.. Ende der 90er Jahre habe ihn Beltracchi erneut kontaktiert und um den Verkauf von Bildern gebeten. Ihm sei klar gewesen, «dass ein Großteil gefälscht sein musste». Beltracchi habe auch die Preise diktiert. «Der Kunstmarkt hat es uns leicht gemacht.» Es habe nur wenige Nachfragen zur Herkunft gegeben.

Geld sei ihm nie besonders wichtig gewesen, sagte der 68-Jährige. «Aber mich reizte der Gedanke, vielleicht noch eine brauchbare Altersversorgung aufzubauen.» Er habe auch größere Geldbeträge verliehen. «Im Nachhinein bedaure ich mein Tun, obwohl ich nicht verhehlen will, dass es zwischendurch auch richtig Spaß gemacht hat.»