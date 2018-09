Danzig (SID) - Timo Boll und Co. sind bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Danzig nur noch einen Sieg vom fünften Team-Gold in Serie entfernt. Die Auswahl um den Rekordeuropameister aus Düsseldorf setzte sich im Halbfinale 3:1 gegen Mitfavorit Portugal durch und trifft nun im Endspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) auf Rekord-Champion Schweden (14 Titel). Bei einem Finalsieg würde Boll seine beeindruckende EM-Bilanz auf 14 kontinentale Titel ausbauen.

Bundestrainer Jörg Roßkopf musste im Semifinale überraschend auf die deutsche Nummer zwei Dimitrij Ovtcharov verzichten. Der Russland-Legionär fühlte sich vor dem Match nicht fit und wurde so durch Vize-Europameister Patrick Baum (Düsseldorf) ersetzt. Zwei Punkte des Weltranglistenvierten Boll sowie ein Sieg von Baum machten den erneuten Finaleinzug aber trotzdem perfekt, nur Bastian Steger (Saarbrücken) musste sich geschlagen geben.

Die ebenfalls mit Medaillenambitionen gestartete Frauen-Mannschaft konnte sich nach dem bitteren Viertelfinal-Aus durch zwei Siege in der Platzierungsrunde über Gastgeber Polen (3:0) und Spanien (3:2) mit Rang fünf trösten.