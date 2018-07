Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will das Auftauchen immer neuer Designerdrogen mit stärkeren Verboten eindämmen. Bisher gebe es ein «Katz-und-Maus-Spiel», da verbotene Substanzen oft schnell in leicht abgewandelter Version wieder auf den Markt kämen, sagte die Drogenbeauftragte der Regierung, Mechthild Dyckmans. Ein Gutachten schlägt vor, Verbote für ganze Stoffgruppen zu ermöglichen. Allein in diesem Jahr seien fast 40 neue chemische Drogen auf den Markt gekommen. Getarnt sind sie als Räuchermischungen oder Badesalz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.