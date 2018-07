Brüssel (dpa) - Der ukrainische Außenminister Konstantin Grischtschenko hat die EU gemahnt, der Fall Timoschenko dürfe sich nicht auf das Verhältnis zwischen Kiew und Brüssel auswirken. Die Verurteilung der Ex-Regierungschefin dürfe nicht die Verhandlungen über das EU-Assoziierungsabkommen belasten, so der Minister. Nach der Verurteilung Timoschenkos zu sieben Jahren Haft will die EU ihre Politik gegenüber Kiew überdenken. Das Assoziierungsabkommens soll die Ukraine näher an die EU führen und den Handel erleichtern.

