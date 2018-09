Berlin (dpa) - Großaufträge haben der Bahnindustrie in Deutschland im ersten Halbjahr 2011 einen Bestellrekord beschert. Das Auftragsvolumen erreichte 8,4 Milliarden Euro, ein Plus von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Verband der Bahnindustrie in Berlin mitteilte.

Allein 3,7 Milliarden Euro davon entfallen auf den Auftrag der Deutschen Bahn für 130 Züge des Typs ICx. Nach dem Rekordjahr 2010 lag allerdings der Umsatz von Januar bis Juni mit 4,7 Milliarden Euro um 14,5 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Laut Verbandspräsident Klaus Baur liegt das vor allem daran, dass in den Jahren 2008 und 2009 weniger Lokomotiven für den Güterverkehr bestellt worden waren.

Der Verband sieht außerdem eine anhaltende Schwäche des Infrastrukturgeschäfts bei Stellwerken und Gleisen. Etwas besser sehe es bei Oberleitungen und Bahnübergangstechnik aus. Baur forderte, die deutschen Strecken mit dem europäischen Leit- und Sicherungssystem ETCS auszurüsten.

