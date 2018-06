Berlin (dpa) - Mit einer Serie von Brandanschlägen haben Linksextremisten versucht, Berlin und wichtige Verkehrsverbindungen in die Hauptstadt lahmzulegen. Bahnmitarbeiter entdeckten auch heute mehrere Brandsätze an Gleisen. Am Nachmittag wurden Polizisten wieder in die Nähe des Hauptbahnhofes gerufen. Dort waren schon gestern gefährliche Brandsätze gefunden worden. Hunderte Züge waren seit gestern verspätet, einige fielen ganz aus. Die Polizei geht von linksextremistischen Tätern aus.

