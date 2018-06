NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag angesichts der nahenden Abstimmung in der Slowakei über eine Ausweitung des Rettungsschirms EFSF etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3659 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3607 (Montag: 1,3593) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7349 (0,7357) Euro.

Die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF droht am letzten der 17 Euro-Länder am Dienstag zunächst zu scheitern. Die slowakische Regierung steht damit vor dem Aus, denn Premierministerin Iveta Radicova verband ihr politisches Schicksal mit der Euro-Entscheidung. Allerdings könnte der Rettungsschirm in einem zweiten Votum durch die Zustimmung der oppositionellen Sozialdemokraten noch gerettet werden.

Darüber hinaus könnte die auf dem deutsch-französischen Gipfel am Sonntagabend geschürte Hoffnung auf ein baldiges Ende der Eurokrise verfrüht gewesen sein, mahnte Stephan Rieke, Devisenexperte bei der BHF-Bank. Schließlich sei noch immer unklar, wie diese Rettung aussehen könnte. Rieke erwartet, dass der Devisenmarkt in den nächsten Wochen weiter durch Unsicherheit geprägt sein wird.