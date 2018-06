München (dpa) - Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen haben die Spritpreise in Deutschland wieder kräftig angezogen. Vor allem Diesel machte Berechnungen des ADAC zufolge einen großen Sprung nach oben.

Für einen Liter Diesel müssen Autofahrer im bundesweiten Durchschnitt derzeit 1,452 Euro bezahlen, 8,4 Cent mehr als in der Vorwoche, wie der Autoclub am Mittwoch in München mitteilte. Ein Liter Super E10 kostete demnach 1,548 Euro und damit 6,5 Cent mehr als vor einer Woche. Schuld an dem Preisschub hat nach Angaben des ADAC der zuletzt wieder gestiegene Ölpreis und die wieder wachsende Nachfrage nach Heizöl, die vor allem den Diesel verteuere.