Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes sind mit moderaten Verlusten gestartet. Der Dax sank in den ersten Minuten 0,39 Prozent auf 5842 Punkte, der MDax mittelgroßer Werte gab 0,47 Prozent ab auf 8690 Punkte.

Der Technologieindex TecDax fiel um 0,65 Prozent auf 667 Punkte. Damit hat der Leitindex Dax nach fünf Gewinntagen zunächst etwas verloren, nachdem er seit Dienstag der Vorwoche um bis zu 15 Prozent vorangekommen war.

Eine Erweiterung des EFSF-Rettungsschirms war am Vorabend an dem Nein der Slowakei vorerst gescheitert. Es könnte aber noch in dieser Woche zu einer zweiten Abstimmung im slowakischen Parlament kommen, für die ein positives Votum erwartet wird.

Etwas Wind aus den Segeln der jüngsten Kursrally nimmt auch die Atempause bei den Standardwerten an der Wall Street, die am Vorabend leicht im Minus schloss. Alcoa enttäuschte zum Beginn der Berichtssaison in den USA die Erwartungen, da sich der Gewinn des Aluminium-Konzerns im dritten Quartal zum Vorquartal überraschend halbiert hat. Dies steigerte die Vorsicht der Börsianer - die Aktie sackte nachbörslich um 5 Prozent ab.

Marktanalyst Cameron Peacock von IG Markets sieht indes keinen Anlass für einen Stimmungswechsel. «Solange die Aussicht auf eine Lösung für Europa besteht und die US-Unternehmen die Gewinnerwartungen weitgehend erfüllen, gibt es keinen Grund an einem weiteren Anstieg bis Jahresende zu zweifeln», sagte er.