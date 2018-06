Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienindizes sind am Mittwoch nach schwachem Start deutlich ins Plus geklettert. Händler verwiesen vor allem auf die aktuell starke Marktverfassung, in der leichte Rückschläge schnell zu neuen Aktienkäufen genutzt werden.

Die gute Stimmung basiere auf neuen Hoffnungen für die Eurozone. Der Dax gewann am Nachmittag 1,28 Prozent auf 5940 Punkte und liegt auf dem höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Der MDax stieg um 1,63 Prozent auf 8866 Punkte und der TecDax gewann 0,56 Prozent auf 676 Punkte. Der Leitindex Dax steuert auf seinen sechsten Gewinntag in Folge zu - er stieg seit dem Tief der Vorwoche um über 16 Prozent.

Der deutsche Markt hat seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen, obwohl es keine entscheidende Wende in der Nachrichtenlage gibt. Jedoch äußerten sich Ökonomen wie der scheidende Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, oder auch EU-Kommissar Olli Rehn optimistisch zur Eurozone. Börsianer sprachen vor allem von technischen Faktoren, die den Markt antreiben.

Analyst Christoph Schmidt vom Asset Manager N.M.F. AG sagte: «Nach den Verkäufen zur Eröffnung decken sich die Investoren wieder mit Aktien ein. Der starke Euro und die steigenden Rohstoffpreise bieten zusammen mit schwachen Anleihen eine gute Grundlage für Aktienkäufe.» Aktienhändler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade bestätigt: «Es war zu viel Pessimismus im Markt, der sich jetzt zumindest neutralisiert.»

Die im August und September stark gemiedenen Autowerte knüpften an ihre jüngste Erholung an und zählten zu den Favoriten im Dax. Einige Börsianer halten die Branche nach dem jüngsten Rückschlag und angesichts der guten Perspektiven für vergleichsweise günstig bewertet. Daimler-Aktien preschten mit plus 4,78 Prozent auf 37,565 Euro voran, nachdem Analysten ihre Kaufempfehlungen mit deutlich über dem aktuellen Kurs liegenden Zielen bestätigten.

Auch die in der Eurozonen-Krise stark gedrückten Bankentitel wie Deutsche Bank waren mit einem Aufschlag von 4,02 Prozent gefragt. Positiv wirke die Hoffnung auf Fortschritte bei der Lösung der Euro-Schuldenkrise aus, die sich auch im deutlich anziehenden Eurokurs widerspiegeln.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,93 (Dienstag: 1,83) Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,24 Prozent auf 129,04 Punkte. Der Bund Future verlor 0,60 Prozent auf 133,74 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3766 (1,3607) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7264 (0,7349) Euro.