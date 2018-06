Wiesbaden (SID) - Der polnische Fußball-Nationaltrainer Frantisek Smuda hat die Bundesliga-Profis in seinem Team nach dem 2:0 (1:0) im Länderspiel am Mittwoch in Wiesbaden gegen Weißrussland gelobt. Vor allem Eugen Polanski (FSV Mainz 05) sowie die beiden Torschützen Jakub Blaszczykowski (31.) und Robert Lewandowski (69.) vom deutschen Meister Borussia Dortmund durften sich über warme Worte ihres Trainers freuen.

"Jakub spielt Fußball wie die Brasilianer. Er ist für uns ein echter Kapitän. Bei Robert weiß jeder, dass er immer für ein Tor gut ist, wenn er in den Strafraum kommt. Und Polanski und die Mannschaft - das passt immer besser", sagte der Coach des Co-Gastgebers der EM 2012 nach dem Erfolg vor 5116 Zuschauern in der hessischen Landeshauptstadt.

Neben Blaszczykowski, Lewandowski und dem früheren deutschen U21-Kapitän Polanski, der erst im August sein Debüt im Trikot seines Heimatlandes gefeiert hatte, kamen auch Slawomir Peszko (1. FC Köln) sowie der Dortmunder Lukasz Piszczek nach seiner abgelaufenen Sperre wegen der Verstrickung in eine Spielmanipulation zum Einsatz.

Mit Blick auf die Endrunde im kommenden Jahr zählt Smuda das deutsche Team zu den Turnierfavoriten: "Deutschland, Holland und Spanien sind die Mannschaften, die um den Titel spielen."