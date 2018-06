Brüssel (dpa) - Die europäische Bankenaufsicht EBA arbeitet laut einem Zeitungsbericht an konkreten Schritten für eine europäische Bankenrettung. Der «Financial Times» zufolge sollen die Institute angesichts der Schuldenkrise künftig eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent vorweisen.

Sie sollen sechs bis neun Monate Zeit bekommen, um dies zu erreichen - ansonsten drohen ihnen staatlich verordnete Finanzspritzen. Die letzten Stresstests für die Branche vom Juli hatten Experten zufolge viel zu positive Ergebnisse geliefert: So bestand die französisch-belgische Dexia-Bank den Test, die jetzt mit Milliarden-Garantien gestützt werden muss und teilweise verstaatlicht wird. Nun ist von neuen «Blitz-Stresstests» die Rede.

Die Aufseher hätten diese Pläne im Grundsatz beschlossen, schreibt die Zeitung. Damit würden die Kapitalregeln weit stärker verschärft als in der Branche erwartet.

EU-Kommissionspräsident Jose Barroso will am (heutigen) Mittwoch Vorschläge veröffentlichen, wie diejenigen Banken mit zusätzlichem Kapital versorgt werden sollen, denen im Zuge der Staatsschuldenkrise hohe Abschreibungen drohen. Die politische Spitzen der EU sollen am 23. Oktober über die Pläne beraten.