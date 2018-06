Inhalt Seite 1 — Fiedler setzt Degen-Misere fort - Säbel-Aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Catania (dpa) - Deutsche Degen-Pleite, Teil zwei: Europameister Jörg Fiedler ist bei der Fecht-WM in Catania als Nummer eins der Welt schon unter den Top 32 gescheitert.

Martin Schmitt, vor elf Monaten in Paris Weltmeisterschafts-Fünfter, ging bereits eine Runde früher k.o. - eine schmerzliche Bilanz für Deutschlands Fechter nach dem Vorrunden-Aus und Platz 126 für Olympiasiegerin Britta Heidemann am Montag. Am Donnerstag sollen Olympiasieger Benjamin Kleibrink und Titelverteidiger Peter Joppich zum Ende der Individualwettbewerbe die Ausbeute von bislang einmal Silber aufpolieren.

Das deutsche Damensäbel-Trio scheiterte spätestens unter den Top 32. Stefanie Kubissa (Dormagen), 2010 WM-Sechste, verlor gegen Irene Vecchi (Italien) mit 10:15. Anna Limbach, Schwester des Dormagener WM-Zweiten Nicolas Limbach, war gegen Russlands Weltranglistenvierte Jekaterina Djatschenko beim 9:15 chancenlos. Alexandra Bujdoso (Koblenz) hatte es in Runde eins erwischt.

Im Juli bei der EM in Sheffield noch strahlend und mit Gold dekoriert, drei Monate später fast ein Häufchen Elend in der warmen Sonne Siziliens - Jörg Fiedler war perplex nach dem 3:4 im kurios verlaufenden Zweitrundengefecht gegen den Senegalesen Alexandre Bouzaid, Nummer 26 in der Weltrangliste.

Keiner wollte attackieren, beide Kontrahenten auf der roten Bahn des Eispalastes von Catania warteten auf Aktionen des anderen. Als die Zeit ablief, musste etwas geschehen - und es geschah, aber nur zum Leidweisen Fiedlers: Zwölf Sekunden vor Schluss führte er 2:1, drei Sekunden vor dem dramatischen Finale noch immer 3:2, ehe der 30-jährige Bouzaid die zwei entscheidenden Treffer setzte.

Es war «ein hässliches Gefecht», sagte Fiedler hinterher. Und: «Es ist einfach Scheiße.» Klare Worte zu der Eigenerkenntnis, taktisch einen Fehler begangen zu haben. «Wenn man verliert, hat man immer etwas falsch gemacht.»

Fiedler und Degen-Bundestrainer Didier Ollagnon wissen, dass der Kampf um den fast schon sicheren Olympia-Startplatz jetzt wieder ganz hart wird: In Catania gibt es die zweieinhalbfache Punktzahl, die anderen rücken dem Deutschen massiv auf den Leib. «Jetzt muss ich die Punkte anderswo holen, und das ist bitter», sagte Linkshänder Fiedler zu seiner olympischen Zukunft.