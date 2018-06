Catania (dpa) - Deutsche Degen-Pleite, Teil zwei: Europameister Jörg Fiedler ist bei der WM in Catania als Nummer eins der Welt schon unter den Top 32 gescheitert.

Martin Schmitt, vor elf Monaten in Paris noch Weltmeisterschafts-Fünfter, ging bereits eine Runde früher k.o. - eine schmerzliche Bilanz für Deutschlands Fechter nach dem Vorrunden-Aus und Platz 126 für Olympiasiegerin Britta Heidemann. Im Juli bei der EM in Sheffield noch strahlend und mit Gold dekoriert, drei Monate später fast ein Häufchen Elend in der warmen Sonne Siziliens - Fiedler war völlig perplex nach dem 3:4 im kurios verlaufenden Zweitrundengefecht gegen den Senegalesen Alexandre Bouzaid, Nummer 26 in der Weltrangliste.

Keiner wollte attackieren, beide Kontrahenten auf der roten Bahn des Eispalastes von Catania warteten auf Aktionen des anderen. Als die Zeit ablief, musste etwas geschehen - und es geschah, aber nur zum Leidweisen Fiedlers: Zwölf Sekunden vor Schluss führte er 2:1, drei Sekunden vor dem dramatischen Finale noch immer 3:2, ehe der 30-jährige Bouzaid, der französische Fecht-Wurzeln hat, die zwei entscheidenden Treffer setzte.

Es war «ein hässliches Gefecht», sagte Fiedler hinterher. Und: Es ist einfach Scheiße.» Klare Worte zu der Eigenerkenntnis, taktisch einen Fehler begangen zu haben. «Wenn man verliert, hat man immer etwas falsch gemacht.»

Fiedler und Degen-Bundestrainer Didier Ollagnon wissen, dass der Kampf um den fast schon sicheren Olympia-Startplatz jetzt wieder ganz hart wird: In Catania gibt es die zweieinhalbfache Punktzahl, die anderen rücken dem Deutschen massiv auf den Leib. «Jetzt muss ich die Punkte anderswo holen, und das ist bitter», sagte Linkshänder Fiedler zu seiner olympischen Zukunft.

Ollagnon plant trotzdem weiter optimistisch mit den maximal zwei London-Plätzen: «Mathematisch ist das möglich.» Doch nach der WM wird das Unterfangen angesichts der Negativbilanz zur Schwerarbeit: Fiedler beendet die WM auf Rang 18, Schmitt an Position 36. Noch schlimmer hatte es in der Vorrunde den ehemaligen Europameister Sven Schmid erwischt: Der Campingplatzbesitzer aus Tauberbischofsheim wurde WM-121., der Heidenheimer Stephan Rein belegte Platz 89.

Fiedler war «stocksauer» - aber nur auf sich selbst: «Bouzaid war nicht so stark», räumte er ein, schob aber auch die persönliche Einsicht nach, dass die Weltrangliste, die in Sizilien so klar für ihn sprach, speziell mit dem Degen kein in Stein gemeißeltes Leistungsgefüge darstellt. «Es gibt eben solche Gefechte», sagte er - und da kann selbst ein Champion mal früh vom Fecht-Knockout erwischt werden.