Hamburg (dpa) - Carl-Edgar Jarchow, Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV, geht fest von einer Verpflichtung von Basels Trainer Thorsten Fink aus.

«Wir sind uns sicher, dass es klappen wird», sagte er in einem Interview des Internetportals «Sport1», «wir haben bei ihm einfach das hundertprozentige Vertrauen, dass er eine richtige Lösung für uns ist». Man wisse von dem ehemaligen Bayern-Profi, dass man ihm die Freigabe versprochen habe, wenn ein größerer Bundesliga-Club komme. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub will sich Basels Vizepräsident Bernhard Heusler mit Fink und dessen Berater zusammensetzen.

In der Schweiz und auch beim FC Basel geht man davon aus, dass Fink nicht zu halten ist. Die Frage scheine nur noch zu sein, ob Fink sofort geht - oder erst im Winter, schreibt der «Blick» in seiner Online-Ausgabe. Die mögliche Ablöse von rund einer Million Euro könne Basel gleich an Tabellenführer Luzern überweisen, denn Topfavorit auf die Fink-Nachfolge sei FCL-Coach Murat Yakin (37).

Jarchow unterstrich, dass es keinen Plan B gebe: «Weil wir es uns zum Prinzip gemacht haben, nicht mit mehr als einem zurzeit definitiv zu verhandeln. Das heißt, sie können nicht mit jemandem über eine Vertragsgestaltung reden und auf der anderen Seite mit zwei, drei anderen das gleiche tun.»

Über den Zeitpunkt der Einstellung des 43-Jährigen wollte er sich nicht äußern, dafür aber zur Gefahr der langen Trainersuche für einen Nachfolger von Michael Oenning: «Aus unserer Sicht ist das Risiko einer schnellen Lösung, von der wir aber nicht zu hundert Prozent überzeugt sind, sehr viel größer als einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen zu überbrücken.»