Düsseldorf (dpa) - Mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation ohne Punktverlust abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw bezwang am Abend in Düsseldorf Belgien mit 3:1 und wurde überlegener Gruppensieger in der Staffel A. Vor 48 483 Zuschauern trafen Mesut Özil, André Schürrle und Mario Gomez für die DFB-Auswahl . Das Gegentor markierte Marouane Fellaini.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.