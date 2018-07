Berlin (dpa) - Die Deutschen machen sich zunehmend Sorgen wegen der Schuldenkrise. Aus dem aktuellen «Sorgenbarometer» des Magazins «Stern» geht hervor, dass die Angst vor den immensen Staatsschulden deutlich gestiegen ist.

71 Prozent der Befragten gaben an, dass sie dieses Thema derzeit beunruhigt - das sind acht Punkte mehr als bei der vorherigen Forsa-Umfrage Anfang August.

Auch das Vertrauen in die Politik schwindet: Die Sorge, dass die Politiker mit den Problemen des Landes überfordert sind, steht jetzt an zweiter Stelle (61 Prozent) und ist damit um einen Platz nach vorn gerückt. Im August äußerten sich in dieser Frage 51 Prozent besorgt. Auch bei den übrigen Problemfeldern wie unsichere Renten, mangelnde Ausbildung der Kinder oder steigende Arbeitslosigkeit haben die Befürchtungen der Forsa-Umfrage zufolge zugenommen.