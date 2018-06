Stuttgart (dpa) - Im Einzelhandel wächst die Sorge um das bevorstehende Weihnachtsgeschäft: Zwei Drittel der Händler gehen davon aus, dass die eingetrübten Konjunkturaussichten und die Turbulenzen an den Aktienmärkten die Konsumlust der Verbraucher dämpfen werden.

Das fand die Beratungsgesellschaft Ernst & Young in einer veröffentlichten Umfrage unter 120 Unternehmen heraus.

Sofern sich aber die Schuldenkrise nicht weiter zuspitze und keine deutlich negativen Folgen für die Realwirtschaft sichtbar würden, sei ein Weihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau wahrscheinlich, erklärte Handelsexperte Thomas Harms. Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwarteten den gleichen Umsatz wie im Weihnachtsgeschäft 2010, fast ein Drittel sogar einen Zuwachs und nur 12 Prozent einen Rückgang.

Zwar blicke die Branche weiterhin positiv in die Zukunft, aber die Erwartungen seien in den vergangenen Monaten heruntergeschraubt worden. Bei der Umfrage im September gingen 34 Prozent von einer leichten Verbesserung ihrer Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten aus. Bei der Umfrage im März waren es noch 50 Prozent. Deutliche Umsatzzuwächse erwartet nur noch 2 statt 8 Prozent.