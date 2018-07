Hanoi (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute während ihres Vietnambesuchs nach Ho-Chi-Minh-Stadt. Im einstigen Saigon trifft sie den Vorsitzenden des Volkskomitees, Le Hoang Quan. Danach kommt die Kanzlerin mit Studenten der Vietnamesisch-Deutschen Universität zusammen.

Am Nachmittag hält Merkel eine Rede auf einem deutsch-vietnamesischen Wirtschaftsforum. Anschließend fliegt sie in die Mongolei. Ho-Chi-Minh-Stadt ist mit rund zehn Millionen Einwohnern die größte Metropole Vietnams und ein wichtiger Wirtschaftsstandort.

Am Dienstag hatte Merkel die Hauptstadt Hanoi besucht und Ministerpräsident Nguyen Tan Dung sowie den Vorsitzenden der Nationalversammlung, Nguyen Sinh Hung, getroffen. Sie unterzeichnete ein Abkommen, wonach das Deutsche Haus in Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem Haus der Wirtschaft ausgeweitet werden soll. Deutschen Unternehmen sollen damit Investitionen in Vietnam erleichtert werden. Die Kanzlerin warb zugleich für mehr Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.

Vietnam ist eine schnell wachsende Volkswirtschaft. Zwei Drittel der Menschen leben aber noch in ärmlichen Verhältnissen. Die jüngere Geschichte der ehemaligen französischen Kolonie ist von Krieg mit Millionen Opfern bestimmt. 1975 siegten die kommunistischen Truppen Nordvietnams über den von den USA unterstützten Süden.