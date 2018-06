Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler ist mit einer großen Wirtschaftsdelegation für zwei Tage in Libyen eingetroffen. In der Hauptstadt Tripolis sind Treffen mit führenden Vertretern des libyschen Nationalen Übergangsrats geplant. Rösler hatte im September einen Zehn-Punkte-Plan zum Engagement Deutschlands beim Wiederaufbau des Landes vorgelegt. Er ist das erste deutsche Kabinettsmitglied, das nach dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi in die Hauptstadt Tripolis reist.

