Tel Aviv (dpa) - Gefangenenaustausch: Israel will die Namen von mehreren hundert freizulassenden Palästinensern am Sonntag veröffentlichen. Das teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Danach hätten die Bürger 48 Stunden Zeit, gegen die geplante Freilassung einzelner Palästinenser Einspruch zu erheben, berichtete die Zeitung «Jediot Achronot». Israel und Hamas haben vereinbart, dass der in den Gazastreifen entführte Soldat Gilad Schalit gegen insgesamt rund 1000 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen eingetauscht werden soll.

