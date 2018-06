Gaza/Jerusalem (dpa) - Nach mehr als fünf Jahren Verhandlungen haben Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas schriftlich einen umfassenden Gefangenenaustausch vereinbart.

Der im Juni 2006 in das Palästinensergebiet entführte israelische Soldat Gilad Schalit soll «in den kommenden Tagen lebend und heil zu seiner Familie und seinem Volk zurückkommen», sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstagabend. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Den Austausch vermittelte die ägyptische Regierung.

Nach stundenlangen Debatten segnete das Kabinett von Netanjahu den Handel in der Nacht zum Mittwoch mit großer Mehrheit ab. 26 Minister stimmten dafür und drei dagegen, wie das Büro Netanjahus mitteilte. Schalits Bruder Joel begrüßte die Entscheidung. «Für uns ist der echte Test erst bestanden, wenn Gilad nach Hause kommt», sagte er gleichzeitig. «Wir wollen endlich wieder zum normalen Leben zurückkehren.»

«Es ist das beste Abkommen, das wir in diesen stürmischen Zeiten im Nahen Osten erzielen konnten», sagte Netanjahu. Am vergangenen Donnerstag hätten Unterhändler beider Seiten in Kairo eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet und am Dienstag dann die endgültige Einigung.

Auch der militärische Hamas-Arm in Gaza bestätigte den geplanten Tausch. Der einflussreiche Exilchef der Hamas, Chaled Maschaal, sprach in Damaskus von 1027 palästinensischen Gefangenen, die in zwei Schritten freikommen sollten. Nach Angaben von Maschaal sollen 450 militante Palästinenser sowie 27 Frauen schon binnen einer Woche freigelassen werden. In einem weiteren Schritt sollten binnen zwei Monaten 550 weitere militante Kämpfer freikommen. Schalit (25) soll erst nach Ägypten und dann in einem zweiten Schritt nach Israel gebracht werden.

«Dies ist ein nationaler Erfolg für das palästinensische Volk, wir haben versucht, alle palästinensischen Häftlinge in den israelischen Gefängnissen in den Handel einzubeziehen», sagte Maschaal. «Wir versprechen den restlichen Gefangenen, dass wir sie auch freibekommen werden.» Es gibt unterschiedliche Angaben zur Zahl der palästinensischen Häftlinge in israelischen Gefängnissen, die zwischen gut 5200 und 6000 schwanken.

Nach unbestätigten Medienberichten sollte auch Marwan Barguti, ein zu fünfmal lebenslanger Haft verurteilter Spitzenpolitiker der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, zu den Freizulassenden gehören. Das zweite israelische Fernsehen berichtete jedoch am späten Abend, Barguti sei nicht Teil des Handels.