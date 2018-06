Kairo/Al-Arisch (dpa) - Der von der radikal-islamischen Hamas verschleppte israelische Soldat Gilad Schalit soll angeblich schon in Ägypten sein. Das sagte ein hochrangiger ägyptischer Beamter auf der Sinai-Halbinsel der dpa. Aus Sicherheitskreisen in Kairo wurde dies jedoch dementiert.

Der Beamte, der sich in der Sinai-Stadt Al-Arisch aufhielt, erklärte dagegen, die Ägypter hätten am Dienstagabend am Grenzübergang Rafah ein Auto mit getönten Scheiben über die Grenze in den palästinensischen Gazastreifen geschickt. Dieses sei kurz darauf mit Schalit nach Ägypten zurückgekehrt. Der Mann sei anschließend nach Kairo gebracht worden. Das Fahrzeug sei von niemandem bemerkt worden, da zu diesem Zeitpunkt fast ganz Ägypten vor dem Fernseher saß, um das Finalspiel der ersten ägyptischen Fußball-Liga anzusehen.

Auch ein Sprecher der Palästinenser-Bewegung Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, dementierte gegenüber der ägyptischen Nachrichtenwebsite «youm7», dass Schalit schon die Grenze überquert habe.

Zu den Einzelheiten der Vereinbarung verlautete, nach der Ankunft Schalits in Ägypten sollten zunächst 450 Palästinenser und 27 Palästinenserinnen aus israelischen Gefängnissen freikommen. In einem zweiten Schritt sollen dann weitere 550 militante Palästinenser freigelassen werden - erst danach soll der 2006 verschleppte Soldat von Kairo nach Tel Aviv fliegen dürfen. Der Gefangenenaustausch ist das Ergebnis langwieriger Vermittlungsbemühungen von Deutschland und Ägypten.