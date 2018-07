München (dpa) - Die Online-Videothek Maxdome baut ihr Angebot für Kinder und Familien aus. Mehr als 500 Titel des US-Unterhaltungsriesen Disney sind künftig im Maxdome-Angebot zu finden, darunter Spielfilme, Fernsehserien und andere Kinderprogramme, wie das Unternehmen in Unterföhring bei München mitteilte.

Dazu habe der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1, dem Maxdome gehört, einen «umfangreichen Video-On-Demand-Rechtevertrag mit Disney» abgeschlossen.

So kann Maxdome künftig Fernsehserien wie «Hanna Montana» oder «Die Zauberer vom Waverly Place» nach deren Free-TV-Premiere seinen Kunden anbieten. Auch neue Kinofilme wie «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» sowie viele Filme aus dem Disney-Archiv fielen unter die Vereinbarung. Bei Maxdome könnten diese Produktionen sowohl im Abonnement als auch im Einzelabruf angeschaut werden.

