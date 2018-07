Slowakei sucht Auswege aus EFSF-Krise

Bratislava (dpa) - Schwere Politik-Krise in der Slowakei: Staatspräsident Ivan Gasparovic brach am Mittwoch seine Indonesienreise ab, um nach dem Scheitern von Premierministerin Iveta Radicova die Regierungsbildung zu koordinieren. Radicova hatte am Dienstag die Abstimmung über eine Erweiterung des Euro-Rettungsschirms EFSF mit der Vertrauensfrage verbunden. Ihre Vier-Parteien-Regierung brachte nicht genügend Stimmen zusammen. Einigkeit besteht offensichtlich darin, noch in dieser Woche neuerlich über die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms abzustimmen. Die Chancen für ein Ja gelten als hoch.

EU ruft Slowakei zu neuer Abstimmung auf

Brüssel (dpa) - Die EU hat die Parteien im slowakischen Parlament aufgerufen, rasch einen neuen Anlauf für die Billigung des Euro-Rettungsfonds EFSF zu nehmen. «Wir bleiben zuversichtlich, dass sich die slowakischen Behörden und das Parlament über die Bedeutung im Klaren sind, den EFSF zur Sicherung der Finanzstabilität flexibler zu machen und auszuweiten.» Das erklärten EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso laut einer Sprecherin Barrosos am Mittwoch in Brüssel. Dieser Schritt sei für alle Euroländer wichtig, auch für die Slowakei. Die gemeinsame Währung sei wichtig für Investitionsentscheidungen und Arbeitsplätze.

Merkel rechnet mit Zustimmung der Slowakei zu EFSF

Ho-Chi-Minh-Stadt (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet trotz der Niederlage der slowakischen Regierung bei der Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm EFSF noch mit einem Ja des Landes. «Ich bin sehr gewiss, dass wir bis zum 23. Oktober alle Unterschriften aller Mitgliedsstaaten unter diesen EFSF haben werden», sagte Merkel am Mittwoch bei einem deutsch-vietnamesischen Wirtschaftsforum in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon. Am 23. Oktober ist das nächste Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Die Kanzlerin und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hatten am Sonntag ein «Gesamtpaket» zur Euro- und Bankenrettung bis Ende des Monats angekündigt. Es soll auf dem G20-Gipfel Anfang November vorgestellt werden.

Europa erhöht Druck auf Banken