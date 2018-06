Rom (SID) - Die Anti-Doping-Staatsanwaltschaft von Italiens Olympischem Komitee (CONI) hat am Mittwoch zwölf Jahre Sperre für den ehemaligen Radprofi Riccardo Riccó beantragt. Das extrem hohe Strafmaß wurde damit begründet, dass Riccó schon einmal als Dopingsünder verurteilt worden war. Der Italiener hat seine Karriere mittlerweile für beendet erklärt, eine entsprechend lange Sperre würde eine Rückkehr praktisch ausschließen.

Der 28-Jährige hatte vor der Anti-Doping-Staatsanwaltschaft zugegeben, sich durch eine Transfusion Anfang des Jahres selbst in Lebensgefahr gebracht zu haben. Er behauptete jedoch, dass ihm die Transfusion ärztlich verschrieben worden sei. Damit änderte Ricco seine Version über die Vorfälle im vergangenen Februar. Riccó, der den Vorwurf des Eigenblut-Dopings zuvor stets bestritten hatte, erklärte, dass er sich kein fehlerhaft gelagertes Blut injiziert habe, wie die Staatsanwälte behaupte, sondern ein von einem Arzt verschriebenes Eisenpräparat.

Riccó, der bereits von 2008 bis 2010 wegen Dopings gesperrt gewesen war, war Anfang Februar in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Modena gebracht worden. Dort wies er nach Aussage eines Arztes zunächst selbst auf die Eigentransfusion hin, stritt diese aber später ab. Die Aussagen von drei Ärzten und fünf Pflegekräften bestätigten Riccós später widerrufenes Geständnis. Riccó war wegen Dopings bei der Tour de France 2008 für 20 Monate gesperrt worden.