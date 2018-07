Dresden (SID) - Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat zehn Einzelsportler und fünf Mannschaften für die Wahl zum "Juniorsportler des Jahres" vorgeschlagen. Am Freitag werden die Sieger in Dresden in Beisein des für den Sport zuständigen Bundesministers Hans-Peter Friedrich (CSU) gekürt.

Alle Kandidaten haben in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen bei Junioren-Welt- und Europameisterschaften auf sich aufmerksam gemacht. Zu den nominierten Athelten, die von einer 14-köpfigen Jury unter Leitung von DOSB-Präsident Thomas Bach ausgewählt wurden, gehören u.a. Christian Diener (Schwimmen), Tom Liebscher (Kanu) oder die Boxerin Ornella Wahner.

Bei den Teams dürfen sich die Junioren-Nationalmannschaft der Handballer oder auch die männliche Junioren-Staffel im Biathlon Chancen auf einen Sieg ausrechnen. Seit 1978 wird der Preis vergeben, zu früheren Siegern gehören Eisschnellläuferin Anni Friesinger (1996) oder Tischtennisspieler Timo Boll (1997).