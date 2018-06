Frankfurt/Berlin (dpa) - Im seit Monaten tobenden Tarifstreit der Fluglotsen hat es den wohl letzten Vermittlungsversuch gegeben.

Auf Initiative von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) kamen Vertreter der bundeseigenen Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) noch einmal zu Verhandlungen in Frankfurt zusammen. Ramsauer zeigte sich vorsichtig optimistisch.

«Ich gehe mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 50 Prozent davon aus, dass wir heute abend ein für beide Seiten tragfähiges Ergebnis haben werden», sagte Ramsauer in Berlin. Er verwies darauf, dass zuletzt ein einziger, wenn auch durchaus gewichtiger Punkt von ursprünglich 30 strittigen Punkten zwischen den Tarifparteien noch offen gewesen sei. An dem Gespräch nahm auch Verkehrsstaatssekretär Rainer Bomba teil. Sollten die Verhandlungen scheitern, droht der erste bundesweite Fluglotsen-Streik.

Der Vorstand der GdF hat sich bereits für einen Streik in dieser Woche ausgesprochen, nach dem die letzte Schlichtungsrunde am vergangenen Freitag geplatzt war. Hauptstreitpunkt war die Beförderung von Schicht- und Teamleitern. Die DFS und die Gewerkschaft gaben sich gegenseitig die Schuld am Scheitern der Verhandlungen.

Nach Intervention Ramsauers erklärte sich die GdF aber noch einmal zu einem Gespräch mit der Flugsicherung unter Leitung des Schlichters Volker Rieble bereit. Das Unternehmen beschäftigt rund 6000 Mitarbeiter, darunter etwa 2000 Fluglotsen. Die GdF-Mitglieder haben im Sommer bereits per Urabstimmung für einen Streik gestimmt, der nach heftigen juristischen Auseinandersetzungen durch die Schlichtung vorläufig abgewendet worden war.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft warnte vor den Auswirkungen eines möglichen Fluglotsenstreiks. Bei einem 24-stündigen Streik wären rund 300 000 Passagiere betroffen, sagte der Verbandspräsident und ehemalige TV-Journalist Klaus-Peter Siegloch im «Morgenmagazin» von ARD und ZDF. Zuletzt hatten die Fluglotsen im August allerdings Streiks für lediglich sechs Stunden angekündigt. Diese konnten in letzter Minute abgewendet werden.