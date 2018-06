Frankfurt/Main (dpa) - Die Gespräche im Tarifkonflikt der Fluglotsen gehen heute in Frankfurt in die wahrscheinlich letzte Runde. Nach dem Scheitern der Schlichtung kehren die Tarifparteien auf Initiative von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer noch einmal an den Verhandlungstisch zurück. Sollten die Verhandlungen scheitern, droht der erste bundesweite Fluglotsen-Streik der Nachkriegsgeschichte. Hauptstreitpunkt war zuletzt die Beförderung von Schicht- und Teamleitern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.