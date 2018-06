Inhalt Seite 1 — Terrorvorwurf verschärft Spannung zwischen USA und Iran Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/Riad/Teheran (dpa) - Dramatische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran: Die angeblichen iranischen Attentatspläne auf den saudischen Botschafter in den USA haben die Spannungen zwischen beiden Staaten verschärft.

In den Vereinigten Staaten wächst die Furcht vor neuen Terrorattacken. Zugleich verkündet Washington weitere Sanktionen - und will gemeinsam mit den Verbündeten das Regime in Teheran tiefer in die Isolation treiben.

Der Iran nannte die Vorwürfe haltlos. Das US-Außenministerium rief alle Bürger zu erhöhter Wachsamkeit auf. Nach dem aufgedeckten Komplott gebe es Hinweise auf einen «aggressiveren Fokus der iranischen Regierung bei terroristischen Aktivitäten gegen Diplomaten aus verschiedenen Staaten», hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Warnung. Außenministerin Hillary Clinton forderte schärfste Maßnahmen gegen Teheran.

Nach Erkenntnissen der US-Ermittler sollen «Elemente der iranischen Regierung» einen Bombenanschlag auf den saudischen Botschafter in Washington geplant und finanziert haben. Auch Hintermänner lateinamerikanischer Drogenkartelle sollen verwickelt sein, sagte Justizminister Eric Holder. Ihnen sollen 1,5 Millionen Dollar für den Botschafter-Mord angeboten worden sein. Drahtzieher seien Al-Kuds-Kämpfer gewesen, eine Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarden. Das Komplott sei durch US-Undercover-Agenten aufgeflogen.

Irans Parlamentspräsident Ali Laridschani bezichtigte die USA, eine künstliche Krise herbeiführen zu wollen. Außenminister Ali-Akbar Salehi sagte der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch, die Amerikaner wollten lediglich von zahlreichen eigenen Problemen ablenken.

Der iranische UN-Gesandte legte offiziell Beschwerde bei UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und beim UN-Sicherheitsrat ein. Der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Saud al-Faisal, dankte dagegen den US-Behörden für ihre Ermittlungen.

Wie die «New York Times» am Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitsbeamte berichtetet, soll das lateinamerikanische Los- Zetas-Kartell in das Komplott verwickelt sein. Neben der Ermordung des saudischen US-Botschafters Adel al-Dschubair soll es Pläne über Bombenanschläge auf die saudische Botschaft in Washington und die israelische Botschaft in Argentinien gegeben haben.