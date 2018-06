Inhalt Seite 1 — USA: Iran plante Attentat auf saudischen US-Botschafter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Die US-Regierung will einen vom Iran geplanten Mordanschlag auf den saudischen Botschafter in Washington vereitelt haben. Justizminister Eric Holder sprach am Dienstag «von Elementen der iranischen Regierung», die einen Bombenanschlag auf amerikanischen Boden geplant und finanziert hätten.

Es handele sich um eine «eklatante Verletzung» des internationalen Rechts. «Die USA beabsichtigen, den Iran für seine Handlungen zur Verantwortung zu ziehen.»

Ein verdächtiger Iraner mit US-Pass sei festgenommen worden. Er sollte noch am Dienstag in New York vor Gericht erscheinen. Ein weiterer Iraner, der Mitglied der Al-Kuds-Einheit der Revolutionären Garde sei, befinde sich noch auf freiem Fuß. Die Pläne seien von der Bundespolizei FBI und der Drogenfahndung DEA aufgedeckt worden. US-Präsident Barack Obama habe seit Juni von der Ermittlungen gewusst, teilte das Weiße Haus mit.

Die Konspiration sei «vom Iran aus konzipiert, unterstützt und gelenkt» worden, sagte Holder. Die Regierung denke daher über neue Sanktionen nach. Die der iranische Regierung nahestehende Nachrichtenagentur Mehr wies die Vorwürfe des Mordkomplotts als «lächerlich» zurück. Die USA hätten eine neue Runde «psychologischer Kriegsführung» gegen den Iran begonnen. Ein nicht namentlich genannter Regierungsvertreter verwahrte sich laut der Nachrichtenagentur IRNA gegen die Vorwürfe. Die USA wollten die Regierung in Teheran offensichtlich als Auftraggeber des Komplotts an den Pranger stellen, sagte er am Dienstagabend der Agentur.

Das Attentat galt nach US-Angaben dem saudischen Botschafter Adel Al-Jubeir, der seit 2007 in Washington ist. Bei den Verdächtigen handele es sich zum einen um den 56-jährigen Manssor Arbabsiar, ein amerikanischer Staatsbürger mit iranischem Pass. Er sei am 29. September auf dem Flughafen in New York verhaftet worden. Er habe die

Taten mutmaßlich mit dem Al-Kuds-Mitglied Gholam Shakuri geplant, der als Unterstützer des internationalen Terrorismus bekannt sei. Die USA werfen den beiden zahlreiche schwere Straftaten vor, darunter Pläne, «eine Massenvernichtungswaffe zu benutzen».

Konkret sollen die Verdächtigen versucht haben, ein internationales Drogenkartell für 1,5 Millionen Dollar (rund 1,1 Millionen Euro) Blutgeld mit der Ausführung des Anschlags zu betrauen. Der Plan habe vorgesehen, den saudischen Diplomaten in einem Restaurant zu töten. Dabei sei auch billigend in Kauf genommen worden, dass bei einer Explosion viele Menschen hätten sterben können, sogar US-Senatoren, die das betreffende Restaurant häufig frequentierten, heißt es in der Vorwurfschrift.